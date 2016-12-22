Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,60 57,04 EUR Нал. 69,12 68,43 USD Бирж. 57,24 -0,13 EUR Бирж. 68,63 -0,40 USD ЦБ. 57,17 +0,17 EUR ЦБ. 68,65 -0,04 EUR/USD 1,20 -0,00 ММВБ 2046,23 +0,66% РТС 1126,15 +0,58% Brent 53,07 -1,27% DJIA 21983,77 +0,85% Nasdaq 6427,73 +1,06% FTSE 7393,90 +0,22%
Полиция Украины опровергла заявление Саакашвили о краже паспорта
Лента новостей
Ученые заявили об отсутствии последствий для Земли от вспышки на Солнце 16:38, Технологии и медиа Замглавы «Роскосмоса» покинул госкорпорацию из-за болезни 16:35, Бизнес АвтоВАЗ отправил в серийное производство две новинки 16:34, Авто Погранслужба Украины отметила увеличение числа поездок украинцев в Россию 16:27, Общество Власти Кубы заявили о 10 жертвах урагана «Ирма» 16:26, Общество О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 16:25, Партнерский материал Путин поручил уравнять МРОТ и прожиточный минимум к началу 2019 года 16:25, Экономика Американская федерация плавания разрешила Вятчанину выступать за США 16:25, Спорт Кинопрокатчик объяснил отмену предпоказа «Матильды» в Москве 16:20, Общество Фигуранта «дела о резиденции Путина» отправили под домашний арест 16:14, Общество Неявочным порядком: как прошла «репетиция» президентских выборов 16:13, Политика Костин сообщил об удушении на Украине «бывшей мечты господина Порошенко» 16:11, Финансы «Коммерсантъ» узнал детали о плане МИДа по достижению паритета с США 16:08, Политика После поджога в Москве машин «за Матильду» возбудили уголовное дело 15:56, Общество Полиция Украины опровергла заявление Саакашвили о краже паспорта 15:47, Политика Парламентская оппозиция не признала выборы в трех регионах 15:47, Политика В Швейцарии при столкновении двух поездов пострадали 27 человек 15:33, Общество В Москве отменили показ фильма «Матильда» 15:29, Общество Иск вдовы племянника Николая II к студии Учителя оставили без движения 15:14, Общество Испания оштрафовала Facebook на €1,2 млн за нарушение конфиденциальности 15:02, Технологии и медиа Из-за распыления газа в аэропорту Франкфурта-на-Майне пострадали шестеро 14:58, Общество В чемпионате Англии произошла самая быстрая тренерская отставка в истории 14:58, Спорт Сотрудница Международного комитета Красного Креста убита в Афганистане 14:58, Политика Россиянка найдена мертвой под балконом своего номера в отеле в Паттайе 14:52, Общество Бизнес-омбудсмен посоветовал Грефу не «наезжать» на малый бизнес 14:46, Бизнес Афганистан отдаст России мужа пожелавшей вступить в ИГ россиянки 14:44, Общество В США умер создатель Росомахи 14:40, Общество Минздрав заявил о почти двукратном снижении потребления алкоголя в России 14:39, Общество
Полиция Украины опровергла заявление Саакашвили о краже паспорта
Украинский кризис, 15:47
0
Полиция Украины опровергла заявление Саакашвили о краже паспорта

Главное управление Нацполиции Украины во Львовской области опровергло заявление экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что украинские полицейские украли его паспорт. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице ГУ Нацполиции Украины во Львовской области в Facebook.

«Заявление об изъятии паспорта полицией в пункте пропуска Шегини не соответствует действительности», — говорится в сообщении. По данным полиции, заявление политика противоречит тем событиям, которые происходили во время перехода Саакашвили границы Украины. В сообщении указывается, что полиция лишь обеспечивала охрану общественного порядка «во время массовых мероприятий» на контрольно-пропускном пункте Шегини.

Ранее Михаил Саакашвили в ходе брифинга во Львове обвинил украинских полицейских в краже паспорта. «Я достал паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала автобус и украла у меня паспорт», — сообщил Саакашвили. По его словам, паспорт находился в сумке, «автобус обыскали — и после этого паспорта нет». Политик также заявил, что его адвокат подал заявление в Миграционную службу Украины «о защите от украинского государства».

Видео: Страна.ua / YouTube

Также Саакашвили отметил, что во время пересечения украинской границы пограничники отказались брать его паспорт. После отказа политик заявил, что напишет «заявление на защиту», которое также отказались взять. Затем, по словам Саакашвили, «люди не спрашивали, внесли меня на руках в Украину».

Политик приехал на Украину из Польши. Саакашвили добрался до пропускного пункта на автобусе, так как его сняли с поезда, а саму границу перешел пешком вместе со своими сторонниками. Представители силовых ведомств попытались остановить их, в результате завязалась потасовка. В Нацполиции Украины заявили, что в результате столкновений были ранены 11 полицейских.

Как Михаил Саакашвили прорвал границу Украины. Фоторепортаж Еще 5 фото
Фотогалерея

Полиция не стала применять силовые меры против Саакашвили и его сторонников, и они смогли добраться до Львова. Президент Украины Петр Порошенко также заявил, что считает правильным решение правоохранительных органов не применять силу против Саакашвили и его соратников, чтобы «не дать раздуть пожар, конфликт внутри страны».

Однако против Саакашвили завели уголовное дело по ч. 1 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Политику грозит до пяти лет лишения свободы.

Теги: Украина , паспорт , Михаил Саакашвили
Главное
Кремль увидел «политическую конкуренцию» в итогах голосования в Москве Политика
Материалы по теме
Саакашвили обвинил в краже своего паспорта полицию Украины Политика
В Кремле ситуацию вокруг Саакашвили назвали «политической клоунадой» Политика
Порошенко похвалил действия пограничников при прорыве Саакашвили Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку