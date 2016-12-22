Полиция Украины опровергла заявление Саакашвили о краже паспорта

Главное управление Нацполиции Украины во Львовской области опровергло заявление экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что украинские полицейские украли его паспорт. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице ГУ Нацполиции Украины во Львовской области в Facebook.

«Заявление об изъятии паспорта полицией в пункте пропуска Шегини не соответствует действительности», — говорится в сообщении. По данным полиции, заявление политика противоречит тем событиям, которые происходили во время перехода Саакашвили границы Украины. В сообщении указывается, что полиция лишь обеспечивала охрану общественного порядка «во время массовых мероприятий» на контрольно-пропускном пункте Шегини.

Ранее Михаил Саакашвили в ходе брифинга во Львове обвинил украинских полицейских в краже паспорта. «Я достал паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала автобус и украла у меня паспорт», — сообщил Саакашвили. По его словам, паспорт находился в сумке, «автобус обыскали — и после этого паспорта нет». Политик также заявил, что его адвокат подал заявление в Миграционную службу Украины «о защите от украинского государства».

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Также Саакашвили отметил, что во время пересечения украинской границы пограничники отказались брать его паспорт. После отказа политик заявил, что напишет «заявление на защиту», которое также отказались взять. Затем, по словам Саакашвили, «люди не спрашивали, внесли меня на руках в Украину».

Политик приехал на Украину из Польши. Саакашвили добрался до пропускного пункта на автобусе, так как его сняли с поезда, а саму границу перешел пешком вместе со своими сторонниками. Представители силовых ведомств попытались остановить их, в результате завязалась потасовка. В Нацполиции Украины заявили, что в результате столкновений были ранены 11 полицейских.

Полиция не стала применять силовые меры против Саакашвили и его сторонников, и они смогли добраться до Львова. Президент Украины Петр Порошенко также заявил, что считает правильным решение правоохранительных органов не применять силу против Саакашвили и его соратников, чтобы «не дать раздуть пожар, конфликт внутри страны».

Однако против Саакашвили завели уголовное дело по ч. 1 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Политику грозит до пяти лет лишения свободы.