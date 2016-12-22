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В Москве отменили показ фильма «Матильда»
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В Москве отменили показ фильма «Матильда»
Общество, 15:29
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В Москве отменили показ фильма «Матильда»

Предпремьерный показ фильма Алексея Учителя «Матильда», который должен был пройти 11 сентября, отменен. Об этом говорится на сайте кинотеатра «Иллюзион», где должно было пройти мероприятие.

В сообщении пояснили, что намеченный на 19:00 11 сентября показ фильма «Матильда» не состоится «по техническим причинам». «Показ переносится на 25 октября 2017 года, 18:00», — пояснили на сайте.

Показ фильма «Матильда» Алексея Учителя отменен по техническим причинам, заявил РБК генеральный директор Госфильмофонда России Николай Бородачев. «Как нам доложили — это отмена по инициативе кинопрокатчика «Каро» [«Каропрокат»], они объясняют это тем, что по техническим причинам [отменяют кинопоказ]». — сказал он.

Как сказал Бородачев, с этим решением не стоит связывать «никаких политических влияний, никаких запретов». Директор Госфильмофонда добавил, что Алексей Учитель подтвердил ему отмену показа по техническим причинам.

В ночь на 11 сентября в Москве напротив офиса адвоката Алексея Учителя, Константина Добрынина, трое неизвестных подожгли две машины и оставили записку «Гореть за «Матильду». В связи с этим адвокат заявил, что в отношении депутата Натальи Поклонской, которая является одним из организаторов кампании православной общественности против фильма «Матильда», «будет огромное количество... юридических вопросов». Поклонская, в свою очередь, призвала расследовать этот инцидент. Православное движение «Сорок сороков», также активно выступавшее против показа «Матильды», отрицает свою причастность к поджогу.

Ранее произошло еще два инцидента, связанных с показом «Матильды». В ночь на 31 августа неизвестные закидали окно студии Алексея Учителя «Лендок» бутылками с «коктейлем Молотова». Адвокат Учителя заявил, что подозревает в нападении членов общественной организации «Христианское государство — Святая Русь», которые до этого угрожали поджигать кинотеатры, где будет разрешен показ «Матильды».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные акции «уродливыми проявлениями».

Фильм Алексея Учителя «Матильда» повествует о молодости последнего российского императора Николая II и его добрачному роману с балериной Матильдой Кшесинской. Православная общественность требует запрещения показа фильма и считает, что он искажает историю и порочит Николая II, который причислен РПЦ к лику святых в 1999 году. В частности, их возмущает факт показа добрачных отношений цесаревича, а также то, что последнего российского императора играет немецкий актер Ларс Айдингер, который, по их утверждениям, ранее снимался в порнографии.

Всероссийская премьера фильма была перенесена на октябрь, однако 11 сентября во Владивостоке в кинотеатре «Иллюзион-парк» состоялся предпремьерный показ «Матильды», на котором присутствовал и сам режиссер. В Санкт-Петербурге премьера состоится в Мариинском театре, а в Москве — 24 октября в кинотеатре «Октябрь». В российский прокат фильм выходит 26 октября.

Теги: Москва , отмена , «Матильда» , показ
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