Иск вдовы племянника Николая II к студии Учителя оставили без движения

Октябрьский районный суд Петербурга оставил без движения иск о защите чести и достоинства, поданный вдовой племянника Николая II Ольгой Куликовской-Романовой, против Алексея Учителя. Об этом сообщила пресс-секретарь горсуда Петербурга Дарья Лебедева, передает «РИА Новости».

По ее словам, иск был оставлен без движения, так как в нем есть «существенные нарушения норм Гражданско-процессуального кодекса России». Лебедева добавила, что исправить нарушения истцу нужно будет до 30 сентября, в противном случае заявление будет возвращено.

Куликовская-Романова подала иск против киностудии «Рок», художественным руководителем которой является режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель еще 21 августа, но известно об этом стало в воскресенье, 10 сентября.

Как сообщала «Фонтанка», исковое заявления от имени 90-летней вдовы племянника Николая II подала депутат Государственной думы Наталья Поклонская. Ране, 8 сентября, на своей странице в Facebook, Поклонская написала, что выступает «ответчиком по иску о защите чести и достоинства Святой Царской Семьи», а также истцом «по доверенности от полномочного лица». Кто именно дал ей доверенность, Поклонская не уточняет.

Режиссер фильма «Матильда» Учитель в интервью агентству «Интерфакс» сказал, что ему ничего не известно об иске к киностудии от имени царской семьи. Он пояснил, что Поклонская подала «очень много исков», а кто представляет царскую семью надо проверить.