Иск вдовы племянника Николая II к студии Учителя оставили без движения

Октябрьский районный суд Петербурга оставил без движения иск о защите чести и достоинства, поданный вдовой племянника Николая II Ольгой Куликовской-Романовой, против Алексея Учителя. Об этом сообщила пресс-секретарь горсуда Петербурга Дарья Лебедева, передает «РИА Новости».
По ее словам, иск был оставлен без движения, так как в нем есть «существенные нарушения норм Гражданско-процессуального кодекса России». Лебедева добавила, что исправить нарушения истцу нужно будет до 30 сентября, в противном случае заявление будет возвращено.
Куликовская-Романова подала иск против киностудии «Рок», художественным руководителем которой является режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель еще 21 августа, но известно об этом стало в воскресенье, 10 сентября.
Как сообщала «Фонтанка», исковое заявления от имени 90-летней вдовы племянника Николая II подала депутат Государственной думы Наталья Поклонская. Ране, 8 сентября, на своей странице в Facebook, Поклонская написала, что выступает «ответчиком по иску о защите чести и достоинства Святой Царской Семьи», а также истцом «по доверенности от полномочного лица». Кто именно дал ей доверенность, Поклонская не уточняет.
Режиссер фильма «Матильда» Учитель в интервью агентству «Интерфакс» сказал, что ему ничего не известно об иске к киностудии от имени царской семьи. Он пояснил, что Поклонская подала «очень много исков», а кто представляет царскую семью надо проверить.
Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.
О чем кино
История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.
Протесты
Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.
Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».
Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.