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Россиянка найдена мертвой под балконом своего номера в отеле в Паттайе
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Россиянка найдена мертвой под балконом своего номера в отеле в Паттайе
Общество, 14:52
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Россиянка найдена мертвой под балконом своего номера в отеле в Паттайе

Гражданка России найдена мертвой под балконом своего номера в отеле города Паттайя, пишет Bangkok Post со ссылкой на полицию города.

По словам начальника полиции Пола Кола Апичай Кробчеча, погибшей оказалась 28-летняя девушка, которая, по предварительным данным, упала с высоты шестого этажа, где находился балкон ее номера. Ее тапочек остался лежать на балконе, пояснил полицейский.

Он отметил, что следователи уже опросили соседей по номеру, однако никакой информации, которая бы помогла понять, что случилось с девушкой, они не получили.

Было ли случившееся несчастным случаем или девушка покончила жизнь самоубийством, полиция пока не знает, отметил Кробчеч.

Для более подробного изучения тело потерпевшей было направлено в Институт судебной медицины Главного госпиталя полиции. О случившемся уже сообщили в российское посольство. Расследование продолжается, заключил полицейский.

Теги: туризм , Таиланд , смерть , Паттайя
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