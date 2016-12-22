Сотрудница Международного комитета Красного Креста убита в Афганистане

В городе Мазари-Шариф на севере Афганистана погибла сотрудник Международного комитета Красного Креста (МКК). Об этом подразделение организации в Афганистане заявило на своей странице в Twitter.

Организация подтвердила, что работавшая в ортопедическом центре МКК в Мазари-Шарифе врач-физиотерапевт испанского происхождения погибла. «Мы шокированы и опустошены», — говорится в сообщении.

Как сообщает агентство Reuters, медик была, предположительно, застрелена пациентом. Как сообщили агентству в полиции провинции Балх, арестованы двое подозреваемых, в отношении которых ведется расследование. Как считают правоохранители, один из посетителей ортопедического центра, вошедший в медучреждение с сообщником, спрятал пистолет в инвалидном кресле.

В феврале 2017 года МКК временно приостанавливал работу в Афганистане из-за гибели своих сотрудников. Тогда шестеро работников организации стали жертвами нападения террориста «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Они были застрелены 8 февраля в провинции Джаузджан во время доставки гуманитарной помощи.