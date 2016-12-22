Из-за распыления газа в аэропорту Франкфурта-на-Майне пострадали шестеро
Общество, 14:58
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Из-за распыления газа в аэропорту Франкфурта-на-Майне пострадали шестеро
Шесть человек пострадали из-за распыления слезоточивого газа в терминале № 1 аэропорта Франкфурта-на-Майне. Инцидент произошел 11 сентября, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на руководство воздушной гавани.
Пострадавшие обратились к медикам с жалобами на жжение в глазах и затруднение дыхания.
Однако прибывшие на место ЧП сотрудники экстренных служб не зафиксировали в воздухе токсичных веществ.
Полиция аэропорта подтвердила, что шесть человек пострадали при распылении неизвестного газа.
По сообщению Build, неустановленное вещество было распылено около стоек регистрации на рейсы.