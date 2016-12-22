В Кремле ситуацию вокруг Саакашвили назвали «политической клоунадой»

Ситуация с лишением украинского гражданства бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и его прорыв через границу Украины относятся к теме «политическая клоунада. Так ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос, следят ли в Москве за ситуацией вокруг Саакашвили, передает корреспондент РБК.

«Это тема курьезных вопросов, относящаяся ближе к теме «политическая клоунада», — сказал Песков. Он добавил, что на повестке дня в Кремле есть «очень много серьезных» тем, которые необходимо отслеживать. «Не думаем, что этот вопрос относится к категории серьезных», — сказал он.

Михаил Саакашвили и его сторонники вошли на Украину из Польши, в воскресенье, 10 сентября. Во время пересечения границы возникла потасовка с украинскими сотрудниками правоохранительных органов и пограничниками. В Госпогранслужбе Украины заявили, что произошло «массовое нарушение» госграницы. После этого Саакашвили доехал до города Львова. По факту прорыва границы было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

В понедельник, 11 сентября, глава МВД Арсен Аваков призвал Саакашвили и его сторонников, которые прошли на Украину пройти оформление, или на пункте пропуска «Шегини» или в отделении миграционной службы. Кроме того, он заявил, что «всем участникам прорыва» и народным депутатам, которые принимали в нем участие, необходимо прийти в полицию и дать показания. Украинский министр внутренних дел подчеркнул, что все, кто незаконно пересекли украинскую границу, будут наказаны в рамках действующего законодательства.



