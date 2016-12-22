На укусившую полицейского в Домодедово женщину завели дело

Следственный комитет возбудил дело против женщины, которая напала на сотрудника полиции в аэропорту Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным ведомства, инцидент произошел 9 сентября. Женщина, находясь на территории летного поля аэропорта Домодедово, отказалась выполнять требования полицейского прекратить противоправные действия и проследовать в дежурную часть. В ответ на призывы правоохранителя женщина напала на него, укусив его, также нанеся ссадины и ушибы.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщили в СК. В данный момент она находится под подпиской о невыезде.