Глава Мосгоризбиркома ответил Жириновскому на требование уйти в отставку

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что подаст в отставку, если лидер ЛДПР Владимир Жириновский откажется от своих депутатских полномочий. Так глава московской избирательной комиссии прокомментировал требования главы ЛДПР отправить его в отставку, сообщает корреспондент РБК.

«Я подам в отставку, если Жириновский сдаст свой депутатский мандат», — сказал Горбунов.

В воскресенье, 10 сентября, Жириновский заявил, что ЛДПР «давно» требует отставки главы Мосгоризбиркома, который «остался от лужковской команды» и «проводит такие выборы без избирателей», передавал ТАСС. По словам главы партии, на выборы в Москве пришли меньше миллиона человек. Жириновский назвал это «позором».

По предварительным данным, явка избирателей в российской столице на муниципальных выборах составила 14,8%.



С требованием отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Горбунова за снижение явки избирателей также выступил заместитель председателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков. По его словам, «политическая ответственность за сознательное снижение явки» лежит на мэре Москвы Сергее Собянине, а организационная — на Горбунове. По словам Рыбакова, впервые «за всю историю избирательной кампании в Москве» жители столицы не получили информации о выборах. Представитель партии «Яблоко» отметил, что ЦИК решил «озаботиться» этим вопросом «за несколько дней» до выборов, но было уже поздно.