Порошенко похвалил действия пограничников при прорыве Саакашвили

Президент Украины Петр Порошенко назвал правильными действия украинских пограничников во время прорыва бывшим экс-главой обладминистрации Одессы Михаила Саакашвили через границу. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Я считаю, что наши пограничники сделали правильно, не применив оружие, на применение которого они имели полное юридическое право. Не дали раздуть пожар, конфликт внутри страны, чего эти политиканы добивались», — сказал Порошенко.

Президент добавил, что данный вопрос не требует политических комментариев и должен рассматриваться в правовом поле. По его словам, Саакашвили должен был воспользоваться своим правом оспорить нормативный акт в суде.

«Не нравится решение украинского суда — есть ЕСПЧ. Это правовая плоскость. Прошло более полутора месяцев, никто в суд не обращался. Вместо этого совершено преступление, поскольку есть конституционный принцип неприкосновенности государственной границы», — подчеркнул он.

Вечером 10 сентября Саакашвили вместе со своими сторонниками прорвался на территорию Украины на пункте пропуска «Шегини». В ходе столкновений травмы получили 11 сотрудников правоохранительных органов. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. По официальным данным, решение было связано с тем, что Саакашвили предоставил ложные данные при получении украинского паспорта. Тогда бывший губернатор заявил о своем намерении вернуться обратно 10 сентября.

Саакашвили получил украинский паспорт 29 мая 2015 года указом президента Украины Петра Порошенко. В декабре того же года указом президента Грузии ​Георгия Маргвелашвили его лишили грузинского гражданства в связи с получением паспорта иностранного государства.