После фальсификации бюллетеней на выборах главы Мордовии завели дело

Следственный комитет возбудил дело о фальсификации бюллетеней на одном из избирательных участков в городе Саранске. Об этом сообщается на сайте СК. Дело было возбуждено по ч. 1 ст.142 УК РФ (фальсификация избирательных документов).

Как отмечается в сообщении, в воскресенье, 10 сентября, во время единого дня голосования в саранском избирательном участке неизвестные отметили избирательные бюллетени во время голосования на выборах главы Республики Мордовия и дали их гражданам, чтобы они опустили их в урны для голосования. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и изъяли 68 избирательных бюллетеней с такими отметками.

В сообщении СК говорится, что к фальсификации могут быть причастны, в том числе, члены избирательной комиссии.

В воскресенье, 10 сентября, секретарь ЦИК республики Светлана Федонина заявляла, что на участке №552 в Ленинском районе Саранска, откуда избиратель пожаловался на бюллетень без печати, были аннулированы результаты голосования. Она пояснила, что документы были без подписей членов участковой избирательной комиссии и печати. Федонина добавила, что по документам неустановленного образца проголосовали около 300 человек, а работа участка после выявленного нарушения была остановлена.



Секретарь ЦИК пояснила, что решение об аннулировании голосов на данном избирательном участке «в целом» не повлияло на признание результатов выборов республики. «Голосование на одном избирательном участке никак не может повлиять на общий результат выборов», — сказала она.

Федонина также рассказала, что в ЦИК в течение дня голосования поступали обращения о нарушениях. Каждый звонок или сообщение было отработано в рабочем порядке. Она пояснила, что по результатам проверки факты других нарушений подтверждены не были.

Как сообщается на сайте ГАС «Выборы», по предварительным итогам в Мордовии большинство голосов получил временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Волков из «Единой России». За него отдали голоса 89,19% избирателей, а именно 455,2 тыс. человек.

Волков занимает должность врио главы республики с 12 апреля 2017 года. До этого он был главой Мордовии до 14 мая 2012 года, сообщается на сайте органов государственной власти Мордовии.

На втором месте идет кандидат от КПРФ Дмитрий Кузякин, которого выбрали 4,18% жителей республики. Около 4% голосов, а именно 3,88%, отдали избиратели за Евгения Тюрина, который был выдвиженцем от ЛДПР. Тимур Гераськин от «Справедливой России» получил 1,46% голосов, а Петр Вельмакин от Российской политической партии мира и единства — 0,71%.