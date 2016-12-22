Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,52 57,01 EUR Нал. 69,12 68,46 USD Бирж. 57,11 -0,26 EUR Бирж. 68,61 -0,42 USD ЦБ. 57,17 +0,17 EUR ЦБ. 68,65 -0,04 EUR/USD 1,20 -0,00 ММВБ 2040,21 +0,37% РТС 1125,25 +0,50% Brent 53,50 -0,47% DJIA 21797,79 +0,06% Nasdaq 6360,19 -0,59% FTSE 7418,08 +0,55%
После фальсификации бюллетеней на выборах главы Мордовии завели дело
Лента новостей
Лавров анонсировал новое сокращение американских дипломатов в России 13:40, Политика Глава Мосгоризбиркома ответил Жириновскому на требование уйти в отставку 13:39, Политика Свидетель рассказал об игре Улюкаева и Сечина в бильярд в Гоа 13:35, Общество Явка на выборах в Москве составила 14,82% 13:34, Политика Как быстро влиться в рабочий коллектив 13:33, Партнерский материал Аналитики назвали число потенциальных банкротов среди россиян 13:31, Финансы Порошенко похвалил действия пограничников при прорыве Саакашвили 13:19, Политика Игрок без паспорта: как Саакашвили прорвался в украинскую политику 13:13, Мнение Мэр Саратова ушел в отставку из-за «вопросов» к организации выборов 13:10, Политика Глава ВЭБа назвал срок замещения водителей искусственным интеллектом 13:00, Технологии и медиа После фальсификации бюллетеней на выборах главы Мордовии завели дело 12:59, Политика Сбербанк объяснил изменение статуса дебетовых карт банка на овердрафтный 12:59, Финансы В Москве глава избиркома Измайлово «забаррикадировалась» в управе 12:34, Политика Как облачный рынок может повлиять на экономику страны 12:33, Партнерский материал Число сторонников введения в России сухого закона достигло максимума 12:27, Общество Блогера Лапшина экстрадируют в Израиль 12:23, Общество Полиция разоблачила трех несовершеннолетних кураторов «групп смерти» 12:22, Общество Адвокат Улюкаева призвал Сечина извиниться за слова о кретинизме 12:12, Политика Собянин увидел перемены в политическом ландшафте Москвы после выборов 12:11, Политика Поклонская призвала тщательно расследовать поджог «за Матильду» 12:05, Общество «Роснефть» задумалась о создании нефтехимического производства в Индии 11:59, Бизнес Стоимость аренды дач в Подмосковье упала на четверть с начала года 11:59, Недвижимость Глава Росимущества не знал об указаниях Улюкаева по сделке «Башнефти» 11:49, Бизнес В энергетическом рейтинге Россия заняла место в «зеленой зоне» 11:43, Партнерский материал Сечин предложил «Системе» варианты погашения долга перед «Роснефтью» 11:41, Бизнес Аваков призвал Саакашвили зарегистрироваться после пересечения границы 11:30, Политика
После фальсификации бюллетеней на выборах главы Мордовии завели дело
Политика, 12:59
0
После фальсификации бюллетеней на выборах главы Мордовии завели дело

Следственный комитет возбудил дело о фальсификации бюллетеней на одном из избирательных участков в городе Саранске. Об этом сообщается на сайте СК. Дело было возбуждено по ч. 1 ст.142 УК РФ (фальсификация избирательных документов).

Как отмечается в сообщении, в воскресенье, 10 сентября, во время единого дня голосования в саранском избирательном участке неизвестные отметили избирательные бюллетени во время голосования на выборах главы Республики Мордовия и дали их гражданам, чтобы они опустили их в урны для голосования. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и изъяли 68 избирательных бюллетеней с такими отметками.

В сообщении СК говорится, что к фальсификации могут быть причастны, в том числе, члены избирательной комиссии.

В воскресенье, 10 сентября, секретарь ЦИК республики Светлана Федонина заявляла, что на участке №552 в Ленинском районе Саранска, откуда избиратель пожаловался на бюллетень без печати, были аннулированы результаты голосования. Она пояснила, что документы были без подписей членов участковой избирательной комиссии и печати. Федонина добавила, что по документам неустановленного образца проголосовали около 300 человек, а работа участка после выявленного нарушения была остановлена.

Секретарь ЦИК пояснила, что решение об аннулировании голосов на данном избирательном участке «в целом» не повлияло на признание результатов выборов республики. «Голосование на одном избирательном участке никак не может повлиять на общий результат выборов», — сказала она.

Федонина также рассказала, что в ЦИК в течение дня голосования поступали обращения о нарушениях. Каждый звонок или сообщение было отработано в рабочем порядке. Она пояснила, что по результатам проверки факты других нарушений подтверждены не были.

Линия партии: за кого россияне отдали голоса на выборах
Политика

Как сообщается на сайте ГАС «Выборы», по предварительным итогам в Мордовии большинство голосов получил временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Волков из «Единой России». За него отдали голоса 89,19% избирателей, а именно 455,2 тыс. человек.

Волков занимает должность врио главы республики с 12 апреля 2017 года. До этого он был главой Мордовии до 14 мая 2012 года, сообщается на сайте органов государственной власти Мордовии.

На втором месте идет кандидат от КПРФ Дмитрий Кузякин, которого выбрали 4,18% жителей республики. Около 4% голосов, а именно 3,88%, отдали избиратели за Евгения Тюрина, который был выдвиженцем от ЛДПР. Тимур Гераськин от «Справедливой России» получил 1,46% голосов, а Петр Вельмакин от Российской политической партии мира и единства — 0,71%.

Теги: Следственный комитет , Мордовия , Единый день голосования
Главное
Сечин предложил «Системе» варианты погашения долга перед «Роснефтью» Бизнес
Материалы по теме
В Кремле посчитали выборы поводом для смены сразу нескольких губернаторов Политика
Врио губернатора Севастополя набрал более 71% голосов на выборах Политика
Куйвашев победил на выборах губернатора Свердловской области Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку