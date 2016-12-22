В Москве глава избиркома Измайлово «забаррикадировалась» в управе

В Москве председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) района Измайлово «забаррикадировалась» на третьем этаже управы, после того как комиссия отказалась признавать прохождение в муниципальный совет девяти из 12 самовыдвиженцев. Об этом рассказала РБК кандидат-самовыдвиженец по третьему избирательному округу Надежда Загордан.

Она отметила, что председатель ТИК «забаррикадировалась» на третьем этаже управы на четыре часа. После того как председатель вышла из кабинета, она распустила членов ТИК до вынесения итогов подсчета голосов, добавила Загордан.

В районе Измайлово, по подсчетам кандидата от «Яблока» Андрея Мирошниченко, «Единая Россия» выиграла четыре места, а «Яблоко» — восемь мест. «После того как стало ясно, что «Единая Россия» проигрывает «Яблоку», им поступил приказ «сверху», после чего председатель УИК №1055 закрылась в кабинете главы», — рассказал Мирошниченко. По его словам, результаты выборов еще не известны.

В Восточном Измайлово десять из десяти мест выиграли кандидаты от «Единой России». По словам кандидата от КПРФ Маргариты Чукановой, в ночь на 11 сентября ей поступило два звонка от членов ТИК. «Первый раз позвонили и поздравили с победой, второй раз позвонили и сказали, что я не прошла», — сказала РБК Чуканова. По ее словам, на УИК №933 сфальсифицировали итоги голосования.

В оригинале протокола, который находится у Чукановой, говорится, что она получила 93 голоса, а кандидат от «Единой России» Екатерина Горбачева — 103. В протоколе, который направили в ГАС «Выборы», у трех кандидатов «отобрали» голоса и отдали кандидату от «Единой России», чей результат увеличился до 162. По ее словам, семь из десяти членов ТИК проголосовали за признание результатов выборов.

На сайте партии «Яблоко» сообщается, что в муниципальное собрание района кандидаты от партии и самовыдвиженцы получили две трети мандата, но эти данные не были переданы на нескольких участках района в систему ГАС «Выборы». Как отмечается в сообщении, итоги голосования подтверждаются копиями протокола «на всех участках». По словам Мирошниченко, в данный момент кандидаты и представители общественности находятся в здании районной управы, куда были вызваны сотрудники полиции.

​Как сообщал 11 сентября РБК, по итогам выборов 10 сентября кандидаты от объединенной оппозиции выиграли выборы в муниципальные советы более чем в десяти районах Москвы. По данным штаба экс-парламентария Дмитрия Гудкова, кандидаты в муниципальные депутаты Москвы от партий ПАРНАС и «Яблоко» получат большинство по меньшей мере в 13 районах столицы.