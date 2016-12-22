Блогера Лапшина экстрадируют в Израиль

Блогера Александра Лапшина, осужденного на три года за посещение Нагорного Карабаха без официального разрешения, экстрадируют в Израиль. Об этом заявил помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, передает АПА.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее подписал распоряжение о помиловании Александра Лапшина.

«В соответствии с распоряжением Лапшин освобождается от отбывания в Азербайджане оставшегося срока наказания и, наверное, в ближайшее время будет экстрадирован в Израиль», — заявил Гасанов.

Помощник президента подчеркнул, что вопрос освобождения Лашина от отбывания наказания в Азербайджане и передача его правительству Израиля «давно уже обсуждались между соответствующими органами двух государств». По его словам, было достигнуто соглашение, что после помилования Азербайджан передает Лапшина израильской стороне, а последующие обязательства он будет исполнять в соответствии с законами Израиля.

Гасанов отметил, что официальные лица затянули процедуру экстрадиции, из-за чего Лапшин попытался покончить с собой. Однако тюремные надзиратели вовремя смогли предотвратить попытку суицида.

Лапшин был приговорен к трем годам лишения свободы в июле. Его осудили за посещение Нагорно-Карабахской Республики и нарушении законов «О государственной границе Азербайджанской Республики» и «О паспортах».