Полиция разоблачила трех несовершеннолетних кураторов «групп смерти»

Сотрудники правоохранительных органов выявили трех несовершеннолетних кураторов «групп смерти». Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщается на сайте ведомства.



По ее словам, в Самарской, Нижегородской и Владимирской областях были выявлены организаторы закрытых групп, склонявших несовершеннолетних к совершению опасных для их жизни и здоровья действий.



Так, во Владимирской области 14-летний подросток из поселка Сокол переписывался с несовершеннолетними, представляясь куратором одной из групп. Если его знакомые по переписке не выполняли задания, которые он давал, подросток угрожал им - куратор точно описывал местоположения дома его собеседников и объекты, которые около него находятся.



В городе Тольятти Самарской области ученица восьмого класса зарегистрировалась в социальной сети по номеру своего отца и вступила в одну из закрытых групп, узнав о ней от своей одноклассницы. После этого девочка стала давать подросткам задания, которые должны были привести «к трагическому финалу», однако сотрудники правоохранительных органов воврем» прекратили эту переписку, отметила Волк.



Также в городе Павлоко Нижегородской области14-летняя девочка рассылала с мобильного телефона опасные для жизни и здоровья задания. В сообщениях она представлялась администратором группы. Во время обыска правоохранители изъяли ноутбук и смартфон.

В МВД добавили, что подростки были поставлены на учет, а с их родителями сотрудники правоохранительных органов проводят работу. Некоторые из школьников по решению суда будут помещены в центры временного содержания для малолетних правонарушителей или в учреждения закрытого типа. «Во всех этих случаях полицейские успели выявить и пресечь необдуманные действия подростков, предотвратив необратимые последствия для участников переписки», — подчеркнула она.

В мае 2017 года Следственный комитет России связал рост детских суицидов с активизацией "групп смерти". В то же время, по данным МВД, лишь 1% подростковых суицидов связан с пропагандой самоубийства в подобных сообществах.



О «группах смерти» стало известно после публикации «Новой газеты», в которой говорилось, что детей склоняют к суициду через группы в соцсети «ВКонтакте».