Из афганской тюрьмы освободили желавшую присоединиться к ИГ россиянку

Из тюрьмы в столице Афганистана Кабуле были освобождены гражданка России, отбывавшая наказание за попытку присоединиться к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), и ее дочь. Об этом сообщили в российском посольстве в Афганистане, передает «РИА Новости».



Как рассказал в понедельник, 11 сентября, собеседник агентства, 26-летняя россиянка по фамилии Куджаева и ее пятилетняя дочь Аиша были освобождены в воскресенье, 10 сентября, из тюрьмы «Пуле-Чархи». По его словам, после освобождения российскими дипломатами россиянка и ее дочь были доставлены в российское посольство, где обеспечены питанием, проживанием и медицинской помощью.

«Глава семейства — гражданин Куджаев М.А., 1984 года рождения, еще отбывает наказание», — отметил представитель российской дипломатической миссии.

Как рассказали в посольстве, семья Куджаева была задержана в 2016 году. С этого времени консульский отдел посольства постоянно связывался с Министерством иностранных дел Афганистана и адвокатом осужденных россиян. Кроме того, дипломаты были на связи с тюрьмой, где осужденные отбывали наказание.