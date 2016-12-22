Глава Росимущества станет шестым свидетелем по делу Улюкаева

Главу Росимущества ​Дмитрия Пристанского привлекли свидетелем к делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаев в качестве свидетеля обвинения. Об этом сообщает корреспондент РБК.

​В понедельник, 11 сентября, в Замоскворецком суде Москвы проходит пятое слушанье по делу Улюкаева. В списке свидетелей со стороны обвинения, помимо Пристанского, значатся глава «Роснефти» Игорь Сечин, генерал ФСБ Олег Феоктистов и первый замглавы Минэнерго Алексей Текслер.

Со стороны защиты будет допрошен вице-премьер России Аркадий Дворкович.

Прокурор 5 сентября огласил записи прослушки переговоров экс-главы Минэкономразвития с директором «Роснефти» Игорем Сечиным в момент предполагаемой передачи взятки в офисе «Роснефти». В беседе несколько раз упоминается некая «корзиночка», которую Улюкаев должен забрать.

Игорь Сечин заявил, что в соответствии с Уголовным кодексом России действия Улюкаева, по его мнению, являются преступлением.

Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года по обвинению в получении взятки в размере $2 млн за положительную оценку сделки по приватизации «Башнефти» «Роснефтью». Он был отправлен под домашний арест.​