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Аваков пообещал «офизичить» каждого участника «прорыва Саакашвили»
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Аваков пообещал «офизичить» каждого участника «прорыва Саакашвили»
Украинский кризис, 10:33
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Аваков пообещал «офизичить» каждого участника «прорыва Саакашвили»
Глава МВД Украины пообещал наказать всех участников прорыва Михаила Саакашвили на Украину. По его словам, «офизичен» и наказан будет «каждый персонаж», участвовавший в нападении на пограничников и полицейских
Арсен Аваков (Фото: Nazar Furyk / ZUMA Wire / ТАСС)

Все, кто принимал участие в прорыве​ ​экс-главы обладминистрации Одессы Михаила Саакашвили через границу Украины, будут наказаны. Об этом заявил глава МВД страны Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

«Каждый персонаж из тех, кто принимал участие в прорыве границы и нападении на пограничников и полицейских, будет «офизичен», установлен и подвергнется наказанию со стороны закона», — написал Аваков.

​Глава МВД добавил, что все участники прорыва, в том числе, народные депутаты, должны явиться в полицию для дачи показаний.

По словам Авакова, во время прорыва Саакашвили было задержано «несколько десятков человек «спортивного телосложения», приехавших на границу устроить «махач». Глава МВД подчеркнул, что ему «важно было не допустить силового столкновения и пролитой крови». Однако, как отметил Аваков, «провокация все же состоялась». «Крови не было — хорошо. Но цена всему этому оказалась слишком высока», — заявил Аваков, назвав прорыв границ «унизительной картиной». Он заявил, что «атака на базовые институции государства ради сиюминутных политических интересов — преступна и безответственна».

Как Михаил Саакашвили прорвал границу Украины. Фоторепортаж Еще 5 фото
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Михаил Саакашвили вместе со своими сторонниками прорвался на территорию Украины вечером 10 сентября. Переход границы сопровождался дракой с полицейскими и пограничниками. В Госпогранслужбе Украины это происшествие назвали «массовым нарушением государственной границы».

При этом власти Украины не стали применять каких-либо мер по отношению к Саакашвили и политик беспрепятственно доехал до Львова.

По факту прорыва границы было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Автор: Дарья Прунцева.
Теги: граница , Михаил Саакашвили , Аресен Аваков
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