Трамп объявил режим стихийного бедствия во Флориде из-за урагана «Ирма»

Президент США Дональд Трамп ввел режим стихийного бедствия во Флориде из-за урагана «Ирма», сообщает Reuters.
Американский лидер приказал направить все ресурсы федерального правительства во Флориду, чтобы оказать помощь штату.
Трамп назвал ураган «Ирма» «большим монстром». Он добавил, что власти успешно координируют действия по устранению последствий урагана. Трамп особенно отметил работу Береговой охраны США и Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями.
Ураган «Ирма» 7 сентября ударил по островам Карибского бассейна Сен-Мартен и Сен-Бартелеми. Его жертвами стали десять человек и было разрушено 95% инфраструктуры. Порывы ветра «Ирмы» достигали 300 км/ч. После этого ураган двинулся на Флориду.
Из-за стихии более 75 тыс. жителей Флориды вынуждены были отправиться в убежища. Как сообщало агентство Associated Press, в штате было открыто более 400 убежищ в школах, церквях и в общественных центрах.
Ураган вызвал сильные дожди. В разных районах штата выпало от 30 до 36 см осадков.
Без электричества из-за урагана остались около 3,3 млн человек.