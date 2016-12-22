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Трамп объявил режим стихийного бедствия во Флориде из-за урагана «Ирма»
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Трамп объявил режим стихийного бедствия во Флориде из-за урагана «Ирма»
Общество, 08:42
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Трамп объявил режим стихийного бедствия во Флориде из-за урагана «Ирма»

Президент США Дональд Трамп ввел режим стихийного бедствия во Флориде из-за урагана «Ирма», сообщает Reuters.

Американский лидер приказал направить все ресурсы федерального правительства во Флориду, чтобы оказать помощь штату.

Видео: RyanAFournier / Twitter

Трамп назвал ураган «Ирма» «большим монстром». Он добавил, что власти успешно координируют действия по устранению последствий урагана. Трамп особенно отметил работу Береговой охраны США и Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями.

Ураган «Ирма» вызвал наводнение во Флориде. Фоторепортаж Еще 8 фото
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Ураган «Ирма» 7 сентября ударил по островам Карибского бассейна Сен-Мартен и Сен-Бартелеми. Его жертвами стали десять человек и было разрушено 95% инфраструктуры. Порывы ветра «Ирмы» достигали 300 км/ч. После этого ураган двинулся на Флориду.

Из-за стихии более 75 тыс. жителей Флориды вынуждены были отправиться в убежища. Как сообщало агентство Associated Press, в штате было открыто более 400 убежищ в школах, церквях и в общественных центрах.

Ураган вызвал сильные дожди. В разных районах штата выпало от 30 до 36 см осадков.

Без электричества из-за урагана остались около 3,3 млн человек.
 

Теги: Флорида , стихийное бедствие , Дональд Трам , ураган «Ирма»
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