Представитель партии «Единая Россия» Евгений Куйвашев победил на выборах губернатора Свердловской области. Об этом сообщает областная избирательная комиссия после обработки 100% протоколов.
По данным избиркома, Куйвашев набрал 62,16% голосов. Следующим по количеству набранных голосов идет кандидат от партии КПРФ Алексей Парфенов — 11,64%. Дмитрий Ионин от «Справедливой России» набрал 9,06% голосов, Игорь Торощин от ЛДПР — 5,4%, Константин Киселев от партии «Зеленые» — 4,62%, Дмитрий Сергин от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость — 3,99%.
В избиркоме отметили, что явка на выборы составила 37,33%. Всего было обработано 2542 протокола.
Евгений Куйвашев занял пост губернатора Свердловской области в 2012 году. До этого являлся главой администрации Тобольска, а также главой администрации Тюмени. С 17 апреля 2017 года являлся врио губернатора Свердловской области.