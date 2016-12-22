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СМИ узнали о вызове посла Украины в МИД Польши из-за прорыва Саакашвили
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СМИ узнали о вызове посла Украины в МИД Польши из-за прорыва Саакашвили
Политика, 07:11
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СМИ узнали о вызове посла Украины в МИД Польши из-за прорыва Саакашвили

Посол Украины в Польше был вызван в МИД страны из-за ситуации, сложившейся вокруг экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом сообщает польское издание Onet со ссылкой на заявление депутата Европарламента Яцека Сариуша-Вольского.

По словам депутата, за действиями украинских властей в отношении политика внимательно следят глава МВД Мариуш Блащак, министр иностранных дел Витольд Ващиковский и министр инфраструктуры и развития Анджей Адамчик. Сариуш-Вольский отметил, что попытки Киева воспрепятствовать въезду Саакашвили являются «нарушением европейских стандартов».

«Никто не может быть исключен из политической жизни и лишен его гражданства, на основе ложных обвинений», — подчеркнул депутат. По его словам, он намерен поднять эту тему для обсуждения на очередном заседании Европарламента.

Экс-губернатор Одесской области, лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили, вместе со своими сторонниками 10 сентября силой прорвался на территорию Украины через пропускной пункт на границе с Польшей. До этого власти Украины воспрепятствовали его въезду в страну на поезде.

Как Михаил Саакашвили прорвал границу Украины. Фоторепортаж Еще 5 фото
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При прорыве полицейского оцепления, как заявили в украинском МВД, пострадали 11 сотрудников правоохранительных органов. Против самого Михаила Саакашвили возбудили уголовное дело по обвинению в незаконном пересечении границы.

После прорыва границы Михаил Саакашвили прибыл во Львов, где встретился со своими местными сторонниками. Встретить Саакашвили на украино-польскую границу приехала глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, выступившая вместе с ним перед журналистами.

Теги: Украина , Польша , Михаил Саакашвили
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