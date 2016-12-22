Захарова прокомментировала заявление Меркель о судьбе Крыма

Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Facebook прокомментировала слова канцлера Германии Ангелы Меркель, сравнившей историю Крыма с историей ГДР. По мнению Захаровой, слова канцлера подтверждают «историческую справедливость» перехода полуострова в состав России.

Представитель МИД напомнила, что Меркель стала не первым политиком, который провел параллели между Крымом и ГДР. «Когда в 2015 году Лавров на Мюнхенской конференции, говоря о крымском референдуме, напомнил, что «объединение Германии происходило без всякого референдума, и мы были активными сторонниками этого», местная публика зашлась от возмущения - по залу прокатилась волна шипения, перешедшего в гул. Теперь же упоминание истории Крыма и объединения Германии, хотя и неуклюже оформленное, но точка зрения немецкого руководства», — отметила она.

По мнению Захаровой, слова Меркель стали «железобетонным аргументом» справедливости возврата Крыма в состав России. «Так как разделенным не по своей воли народом является народ России и Крыма, а не Крыма и Украины», — пояснила она.

В то же время захарова в шутку допустила вероятность того, что на позицию Ангелы меркель могли повлиять русские хакеры. «Не исключаю, что завтра германские СМИ напишут, что «русские хакеры», которыми так активно пугают немцев, на этот раз «взломали» не сервер предвыборного штаба, а сразу кандидата», — написала она.

Ангела Меркель в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemein 10 сентября прокомментировала вопрос принадлежности Крыма. Она подвергла сомнению позицию, согласно которому Запад должен признать принадлежность полуострова России При этом она напомнила об истории Германии и разделении ее на ФРГ и ГДР в годы Холодной войны.«Что бы произошло, если бы к ГДР также относились под лозунгом: «Германия останется разделенной и ничего не изменится»? — задала она вопрос, после чего призвала не совершать подобных ошибок.

Позицию Меркель по этому вопросу прокомментировали в Крыму. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара назвал «исторически неверным» сравнение Крыма и ГДР. Он подчеркнул, что вхождение региона в состав России основывалось на волеизъявлении жителей полуострова.