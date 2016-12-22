Кандидаты в мундепы заявили о ночных нарушениях при подсчете голосов

Ряд кандидатов в муниципальные депутаты в Москве заявили о нарушениях, допущенных в ходе подсчета голосов, отданных на прошедших 10 сентября выборах. В частности, об этом написала ​кандидат в муниципальные депутаты по Тимирязевскому округу Юлия Галямина в своем Twitter.

По словам Галяминой, на УИК №420 на улице Вучетича «кандидатам от «Единой России» добавили по 20 голосов». Позднее она сообщила, что наблюдателям «удалось заставить комиссию все пересчитать», после чего лишние голоса были убраны. «Кажется едросы поняли, что в Тимирязевском ещё что-то могут отжать и начали фальсификации. Не сдадимся!», — заявила она.

Депутат от муниципального собрания района Зюзино Константин Янаускас в своем Facebook заявил, что «в префектуре ЮЗАО идёт совещание о том, как лишить нашу команду выигранного большинства в Зюзино». В связи с этим он призвал сторонников «не ложиться спать и быть готовыми выйти защищать наши голоса».

Кандидат в муниципальные депутаты в районе Якиманка Василий Дикарев рассказал РБК, что в территориально избирательной комиссии (ТИК) района задерживается внесение данных с КОИБ (комплексов обработки избирательных бюллетеней). В результате возник конфликт с членами избирательной комиссией. Члены комиссии вызвали полицейских, которые преградили вход в комнату, где производилось внесение данных. Ситуация была урегулирована после звонка в Мосгоризбирком, где подтвердили, что право на нахождение в комнате имеет только специалист по переносу данных.

О нарушениях, допущенных при подсчете итогов выборов, также сообщила правозащитная организация «Голос». Так, на УИК № 383, по данным организации, была применена физическая сила к члену комиссии с правом решающего голоса, который пытался помешать параллельному подсчету голосов. Некоторые жители района Измайлова получили на свои мобильные телефоны СМС с просьбой присылать ему фотографии заполненных бюллетеней, что, как предполагает организация, подразумевает возможность подкупа.

Как заявил «Интерфаксу» сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц, всего в единый день голосования в различных регионах страны было зафиксировано более 700 нарушений. В числе лидеров по числу нарушений оказались Москва (284 нарушения), Саратовская область (77 нарушений) и Краснодарский край (47 нарушений).

Единый день голосования прошел в России в воскресенье, 10 сентября. Выборы и референдумы в этот день прошли в 82 субъектах федерации. В 16 регионах проходили выборы руководителей. В Москве в этот день состоялись выборы муниципальных депутатов в 125 районах.