В штабе Гудкова сообщили о 179 побеждающих кандидатах в мундепы

По подсчетам штаба Дмитрия Гудкова, после обработки 12% протоколов, 179 кандидатов в муниципальные депутаты, выдвигавшихся при поддержке штаба, побеждают в своих округах. Об этом РБК сообщил Дмитрий Гудков.

По его словам, в это число входят и союзники из «Яблока», которые сотрудничают с штабом Гудкова. В то же время, на сайте «Яблока» отмечается, что по предварительным данным, более 50 кандидатов стали муниципальными депутатами.

Сам Гудков заявил, что «Яблоко» стало второй политической силой в Москве», говорится на сайте партии.



Как сообщили РБК в «Открытой России», как минимум, 30 кандидатов, которых поддержала движение, прошли в муниципальные депутаты Москвы. Кроме того, по данным, «Открытой России», мандат получает кандидат Алексей Дуленков в Наро-Фоминском городском округе.

Ранее кандидат в муниципальные депутаты от «Яблока» Елена Русакова заявила, что в Гагаринском округе Москвы партия добилась успеха на всех участках, получив в четырех округах по три мандата. При этом она отметила, что на втором округе свой голос отдал Владимир Путин.

В Москве выборы муниципальных депутатов прошли 10 сентября, в единый день голосования. Явка на выборах к вечеру воскресенья составила 12%. При этом в Московской городской избирательной комиссии спрогнозировали итоговую явку на уровне 15%.