Мосгоризбирком обвинил «Эхо Москвы» в нарушении режима «тишины»

Трансляция рекламного ролика политика Дмитрия Гудкова на радио «Эхо Москвы» будет дана правовая оценка, по итогам которой будет решен вопрос об ответственности за возможное нарушение. Об этом, как передает ТАСС, ​заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Горбунов сообщил о том, что режим «тишины» во время выборов могли нарушать три трансляции с оппозиционным политиком. «Уважаемое издание «Эхо Москвы» в день тишины [9 сентября] начинает прокручивать рекламную передачу с Гудковым, вышедшую 4 сентября, когда это было можно. Кроме того, сегодня также транслировался информационный материал, который также явно подпадает под запрет в день тишины», — рассказал Горбунов.

Председатель Мосгоризбиркома предупредил, что подобное «чревато ответственностью». «Разберемся, поступили жалобы, рассмотрим, соберем комиссию», — заявил он.

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут в свою очередь заявил, что данные о возможном нарушении будут направлены в «компетентные органы». «Направим в компетентные органы, которые вправе в отношении средств массовой информации такие дела рассматривать и они решат, есть основания для привлечения или нет», — пояснил он.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов беседе с РБК назвал тех, кто обратился в Мосгоризбиркома с жалобой на нарушение дня тишины «клеветниками» и пригрозил им судебным иском. «9 сентября никакого повтора программы с [Дмитрием] Гудковым не было. Нами проведено расследование, программная служба проверила все. Это день тишины, а мы люди опытные. Хорошо бы получить эту жалобу, на «Эхо Москвы» она не приходила. И мы готовы пойти в суд по делу о клевете и защите чести, достоинства и деловой репутации. И к жалобщику, и к господину Горбунову, который не проверил эту жалобу, и тут же ее озвучил», — заявил он.

По словам Венедиктова, 9 сентября в эфир радиостанции выходил ролик с Дмитрием Гудковым, в котором он призывал на выборы 10 сентября. «Многие граждане России выступали на «Эхо Москвы», и не говоря за кого голосовать, призывали прийти на участки». Сегодня это делал Владимир Путин, и мы давали его в эфир», — констатировал Венедиктов.

Трансляция рекламного ролика политика Дмитрия Гудкова на радиостанции «Эхо Москвы» абсолютно законная, заявил РБК руководитель штаба Гудкова Максим Кац. «На «Эхе» сегодня была агитация только за явку. Это законно. Упоминание Гудкова было, но он не баллотируется сам, он не кандидат, не партия, здесь все в порядке», — сказал он.

Муниципальные выборы прошли в Москве 10 сентября. При этом уровень явки на голосовании, по последним данным, составил порядка 12%.