СКР возбудил уголовное дело против главы сахалинской «дочки» «Роснефти»

Следственный комитет возбудил уголовное дело против главы дочернего предприятия «Роснефти» на Сахалине «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» Андрея Бардина. Об этом говорится в сообщении столичного управления ведомства.

Следователи обвиняют Бардина в преступлении, предусмотренном ч.8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).По данным СКР, глава предприятия вступил в сговор для получения средств от подрядной организации. «9 сентября 2017 года фигурант, находясь на территории города Москвы, получил от представителя одной из коммерческой компании денежные средства в размере 1 млн. рублей. За указанную сумму директор обещал не создавать препятствий при допуске организации при проведении тендера», — пояснили в СКР.

Бардина задержали в тот же день в момент передачи денег. Информацию об этом, как стало известно ранее, подтвердили в пресс-службе «Роснефти». Как сообщал со ссылкой на источники сахалинский телеканал ASTV, в последнее время распространялась неофициальная информация о возможном увольнении главы компании, назначенного на этот пост в 2014 году.