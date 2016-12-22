Медведев заявил о высоком уровне прошедших выборов в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что выборы 10 сентября прошли «на высоком уровне», и «практически в каждом» регионе избиратели проявили высокую активность. Об этом Медведев заявил на заседании «Единой России», передает ТАСС.

«Мы можем свидетельствовать, что выборы, а их было много, в единый день голосования в нашей стране состоялись и прошли на высоком уровне, что подтверждают наши сторонники и наблюдатели», — заявил премьер.

По его словам, тот факт, что выборы не были совмещены с федеральной кампанией «не сказался на их качестве». Кроме того, Медведев отметил активное участие «Единой России».

В воскресенье, 10 сентября, в России прошел единый день голосования. РБК ведет его прямую трансляцию. Голосование завершилось, начался подсчет голосов. Явка к 18:00 мск, как сообщали в ЦИК, составила 28,68%.