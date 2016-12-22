МВД России завело девять уголовных дел с начала избирательной кампании

МВД России завело девять уголовных дел в рамках предвыборного периода до 10 сентября. Об этом замглавы ведомства Александр Горовой сообщил агентству «Интерфакс».
«С начала избирательной кампании на территории страны возбуждено девять уголовных дел, связанных с проведением выборов. Это и клевета, и кража, это и подделка документов, это и взятка», — сказал Горовой.
При этом, по данным замглавы ведомства, МВД не зафиксировало серьезных нарушений на выборах в России, которые могли бы повлиять на итоги. Ранее об отсутствии «критических нарушений» сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Майя Гришина.
В воскресенье, 10 сентября, в России прошел единый день голосования. РБК ведет его прямую трансляцию. Голосование завершилось, начался подсчет голосов. Явка к 18:00 мск, как сообщали в ЦИК, составила 28,68%.