В РАО назвали причины госпитализации президента академии

Президент Российской академии образования Людмила Вербицкая была госпитализирована из-за прохождения планового обследования. Об этом ​вице-президент РАО Юрий Зинченко сообщил «РИА Новости».

«Ничего экстренного не произошло. Люди просто иногда посещают врачей и проходят плановые обследования», — пояснил Зинченко.

Ранее агентство со ссылкой на источники сообщало, что Вербицкую госпитализировали в одну из городских клиник в Санкт-Петербурге. Как сообщили агентству в пресс-службе РАО, президент академии должна в скором времени отправиться в командировку в Париж и Берлин.