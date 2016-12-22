В Крыму ответили на протест Украины из-за выборов в регионе

Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев заявил, что протест МИД Украины из-за выборов в регионе является «состоянием души» и «обычной реакцией» Киева. Об этом Малышев рассказал журналистам, передает «РИА Новости».

Ранее в МИД Украины заявили, что Киев выражает Москве «решительный протест» в связи с проведением в Крыму выборов. 10 сентября жители полуострова выбирали муниципальных депутатов, а также на полуострове проходили довыборы членов Госсовета.

«Это их обычная позиция, им же нужно о чем-то говорить, вот они и говорят о том, что весь мир не признает, хотя это абсолютно не так. На последних выборах в Госдуму у Крыма появились там свои представители, которые работают, и есть положительные моменты их работы», — заявил Малышев.

В воскресенье, 10 сентября, официальный представитель украинского МИДа Марьяна Беца заявила, что Киев выражает Москве «решительный протест в связи с «избирательными процессами» в оккупированном Крыму». Выборы на полуострове она назвала «ничтожными по сути и содержанию».