Сечин назвал «корзинку с колбасой» для Улюкаева «негодным объектом»

Игорь Сечин сравнил обнародование его переговоров с Алексеем Улюкаевым с приемом спецслужб. «Есть такой термин — отключение внимания на негодный объект», — сказал он, комментируя сообщения о переданной им «корзинке с колбасой»

Игорь Сечин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил о том, что внимание общественности к обнародованной судом стенограмме его переговоров с бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым можно сравнить с приемом спецслужб. Об этом он рассказал в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

«В спецслужбах есть такой термин — отключение внимания на негодный объект», — сообщил глава «Роснефти», пояснив, что, по его мнению, достоянием гласности стали «материалы, которые абсолютно не имеют отношения к так называемому делу [экс-]министра Улюкаева». «Когда были запущены эти материалы (обнародована стенограмма переговоров. — РБК), общественность сразу начала отвлекаться от сути вопроса на какие-то проходящие вещи», — пояснил Сечин.

Говоря о «негодном объекте», как уточняется в материале «Вестей недели», глава «Роснефти» имел в виду сообщения о «корзинке с колбасой и вином», которую он перед задержанием экс-главы ведомства передал Улюкаеву.

«Он [Улюкаев] сам забрал сумку, поставил в багажник своего автомобиля и сам уехал. Вот и все», — добавил Сечин. Это, как заметил глава нефтяной компании, «в соответствии с Уголовным кодексом России является составом преступления». «Особенно для должностного лица», — подчеркнул он, в очередной раз заявив, что Улюкаев сам требовал «незаконное вознаграждение за обычную свою работу» и сам определил уровень этого вознаграждения.