В Москве задержали 19 участников прогулки «Новой оппозиции»

В Москве у Музея революции полиция задержала участников прогулки «Новой оппозиции». Об этом сообщает портал «ОВД-Инфо» со ссылкой на активистов.

По данным портала, у участников движения не было с собой плакатов, листовок и других средств агитации. Всего задержаны 19 человек. Видеозапись прогулки опубликовала интернет-газета «Грани.ру».

На видеозаписи видно, как активисты делают совместную фотографию, после чего их останавливают сотрудники полиции и просят «добровольно пройти в транспорт». «Какая акция? Мы просто сфотографировались», — говорят правоохранителям участники прогулки.

По данным «ОВД-Инфо», среди задержанных Дмитрий Мезенин, Ольга Романова, Марина Моргунова, Дмитрий Лазарев, Орест Черчесов и другие. Их доставили в ОВД по Мещанскому району.

Как сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, информация о задержании участников «прогулки оппозиции» в центре города им «не поступала»

Позднее представитель Партии националистов (входит в блок «Новая оппозиция») Константин Филин сообщил РБК, что всех задержанных участников «прогулки оппозиции» отпустили без составления протоколов.



«По воскресенья проходит традиционная мирная акция. Где-то на средине «прогулки» люди делают общую фотографии. После нее сотрудники полиции задержали порядка 20 участников акции, отправив их в два разных ОВД. Через три часа их отпустили без предъявления обвинений и без составления протоколов», — сказал Филин.