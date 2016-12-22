МВД Украины связало взрыв автомобиля в Киеве с российскими спецслужбами

В МВД Украины среди трех основных версий взрыва автомобиля в Киеве, в результате которого, по данным СМИ, ​погиб член чеченского добровольческого батальона им. Джохара Дудаева, назвали действия российских спецслужб. Об этом в интервью телеканалу «112.Украина» сообщил ​пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.

«Версия первая — это могло быть связано со спецслужбами РФ или кадыровскими спецслужбами, которые довольно самостоятельны», — сказал Шевченко. Он добавил, что другие две версии — «уголовное выяснение отношений» и межличностные отношения.

Представитель ведомства добавил, что у правоохранительных органов есть «все основания» переквалифицировать преступление со статьи об умышленном убийстве на статью о теракте.

Видео: Ruptly

Инцидент со взрывом автомобиля произошел в пятницу, 8 сентября. В результате взрыва погиб один человек — член чеченского добровольческого батальона им. Джохара Дудаева Тимур Махаури​, который воевал в Донбассе. Об этом телеканалу «112.Украина» сообщали друзья погибшего.

«Он активно принимал участие еще в чеченской войне. Его [глава Чечни Рамзан] Кадыров называет своим личным врагом», — сказал один из знакомых Махаури.

Также при взрыве пострадали два человека — женщина и ребенок, они находились в машине. По факту произошедшего, как заявил спикер МВД Украины Артем Шевченко, в Киеве завели уголовное дело по статье об умышленном убийстве общественно опасным способом.