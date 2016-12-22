Собянин заявил о завершении работ по благоустройству Садового кольца

Основные работы по благоустройству Садового кольца в рамках программы «Моя улица» завершены, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом чиновник написал на своей странице в Twitter.

«Основные работы по программе «Моя улица» и благоустройству Садового кольца закончили», — написал он, отметив, что это «как раз» произошло «к празднованию его [Садового кольца] 425-летия и юбилея Москвы».

В воскресенье, 10 сентября, на площади Красные Ворота, как также рассказал Собянин, он открыл «новую пешеходную зону». «К концу осени она превратится в сквер с дубами, кленами, вязами и рябинами», — добавил глава города.

Во время участия в праздновании 425-летия Садового кольца мэр столицы, как пишет ТАСС, также сообщил, что до конца 2017 года на Садовом кольце власти Москвы высадят 2,3 тыс. деревьев.

В ходе своего выступления реконструкцию этого участка Собянин также назвал «непростой задачей». По его словам, с одной стороны, выполняя эти работы, было необходимо сохранить магистраль для автомобилистов, а с другой стороны — восстановить архитектурный облик Садового кольца и сделать для жителей комфортное и безопасное общественное пространство.

«Реконструкция завершилась. Я надеюсь, у нас все получилось», — заключил мэр, добавив, что «в ноябре — декабре этого года и весной следующего года» власти Москвы высадят на Садовом кольце 2,3 тыс. деревьев и «десятки тысяч кустарников», которые были уничтожены на этом участке в 1937 году. «Садовое кольцо будет Садовым не только по названию, но и по содержанию», — подчеркнул Собянин. Москвичей он поблагодарил за «терпение», проявленное во время реконструкции. «Основные объемы работ закончились, осталось по мелочи», — уточнил мэр.

Ранее, 9 сентября, в Москве отпраздновали День города. В праздничных мероприятиях приняли участие миллионы москвичей и гостей города. В этот же день Собянин и президент России Владимир Путин открыли парк «Зарядье» в центре столицы. Стоимость его строительства, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, составила 14 млрд руб.