В Крыму ответили на слова Меркель о полуострове и истории ГДР

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара заявил, что сравнивать присоединение Крыма и объединение Германии, как это сделала канцлер Германии Ангела Меркель, «исторически неверно». Об этом Ганжара рассказал в интервью телеканалу RT.
Ранее канцлер в интервью газете Frankfurter Allgemein сообщила, что призывы принять «русскую аннексию Крыма» — то же самое, что и во времена существования ФРГ и ГДР пытаться оставить все как есть и не стремиться к объединению.
«Это несравнимые вещи, потому что вопрос воссоединения Крыма с Россией исходил из волеизъявления крымчан», — заявил Ганжара. По его мнению, люди, проживающие в Крыму, «всегда желали вернуться» в Россию. Депутат добавил, что и объединение Германии, и объединение Крыма с Россией — «объективная историческая ситуация».
В своем интервью, которое канцлер дала 10 сентября, Меркель призвала «извлекать уроки из истории». «Что бы произошло, если бы к ГДР также относились под лозунгом: «Германия останется разделенной и ничего не изменится»?» — заявила политик.