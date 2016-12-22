Явка на выборах в Москве к 18:00 составила 12%

Польские пограничники пропустили Саакашвили на территорию Украины

МВД Украины связало взрыв автомобиля в Киеве с российскими спецслужбами

Футболист «Динамо» прокомментировал действия фанатов в адрес Кокорина

Собянин заявил о завершении работ по благоустройству Садового кольца

Ураган «Ирма» нанесет разрушительный удар по Санкт-Петербургу

Как проверить лояльность своего работодателя

В Крыму ответили на слова Меркель о полуострове и истории ГДР

В ЦИК заявили об отсутствии критических нарушений на выборах

Магнус Карлсен впервые за 10 лет вылетел с Кубка мира по шахматам

Замминистра обороны объяснил массовый подвоз военных на участки в Москве

В районе Аэропорт досрочное голосование на выборах сочли недействительным

Москалькова объяснила низкую явку на выборах плохой информированностью

Легкомоторный самолет аварийно приводнился у Кронштадта

«Единая Россия» набрала около 50% на выборах в Сахалинской области

В МИД Украины выразили протест из-за проведения выборов в Крыму

«Яблоко» потребовало отставки главы Мосгоризбиркома из-за низкой явки

В Великобритании неизвестный с ножом напал на прихожан церкви

Полиция Украины задержала более ста человек у КПП Краковец

«Ювентус» потерял трех игроков основы перед матчем с «Барселоной»

«Покусавший» членов УИК кандидат в мундепы рассказал о причине скандала

О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности

Во Франции на вокзале застрелили четырех человек

Сечин заявил о готовности «Роснефти» помочь АФК «Система» выплатить иск

Кандидат в мундепы заявила о причиненных полицией травмах при задержании

«Зенит» во второй раз подряд потерял очки в чемпионате России

Мосгоризбирком объяснил проблему с СМС-оповещениями о выборах

Путин проголосовал на муниципальных выборах в Москве

Парламент Адыгеи избрал Мурата Кумпилова главой республики

Саакашвили заявил о задержании его поезда на Украину