Москалькова объяснила низкую явку на выборы плохой информированностью

Явка на выборах муниципальных депутатов в Москве необоснованно занижена из-за отсутствия информации о месте проведения голосования, об этом в своем Instagram написала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

https://www.instagram.com/p/BY3I8TRg1DN/?taken-by=moskalkova.official

«Проголосовала на своем избирательном участке 1262 в Сокольническом районе. Еле нашла его. В доме, где я проживаю, и во многих других домах Москвы информация о месте расположения избирательных участков отсутствует. Таким образом, совершенно необоснованно занижена явка избирателей», — написала омбудсмен.

Позднее она еще раз отметила, что на избирательных участках нет большого количества людей.

«Посещаю избирательные участки. Традиционно хорошо организовано, приветливые председатели и члены комиссий. Однако бросается в глаза небольшое количество людей, очередей на получение бюллетеней для голосования нет», — отметила Москалькова.

Она подчеркнула, что эта избирательная кампания в Москве «сильно проигрывает по информационной поддержке по сравнению с прошлыми».

https://www.instagram.com/p/BY3PqwUgS8_/?taken-by=moskalkova.official

За несколько дней до выборов о плохой информированности избирателей в Москве заявила глава ЦИК Элла Памфилова. «Осталось несколько дней, максимально исправляйте ситуацию, чтобы вся ваша огромная работа была не перечеркнута», — сказала Памфилова главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову.

Он, комментирую ситуацию с провалом информационной кампании на выборах в Москве, сказал, что было отправлено всего 2,5 млн смс-оповещений жителям города при том, что всего в столице прописаны 11 млн человек. «Телефоны могут быть оформлены не на себя, на детей. Мне трудно сейчас говорить. После выборов будем разбираться», — пояснил Горбунов.

В связи с этим партия «Яблоко» потребовала отставки Горбунова. «За сознательное снижение явки на выборах», — пояснил заместитель председателя партии Николай Рыбаков.

«Политическую ответственность за сознательное снижение явки несет мэр Москвы Сергей Собянин, а организационную — председатель МГИК Валентин Горбунов. Он должен уйти в отставку», — добавил Рыбаков.

Он пояснил, что это первый раз за всю историю, когда жители Москвы не получили никакого оповещения о грядущих выборах.