«Единая Россия» набрала около 50% на выборах в Сахалинской области
Политика, 17:42
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«Единая Россия» набрала около 50% на выборах в Сахалинской области
«Единая Россия» сохраняет лидирующее положение на выборах в Сахалинскую областную думу. После обработки 55% итоговых протоколов список партии набирает 49,05% голосов. Об этом сообщает ТАСС.
Далее следует КПРФ с 14,18%, ЛДПР занимает третье место с 12,72%. «Справедливая Россия» получила 4,23% голосов, «Яблоко» — 1,11%. По одномандатным округам кандидаты от «Единой России» выигрывают десять мандатов, КПРФ — один, самовыдвиженцы — три мандата.
В единый день голосования на Сахалине проходит шесть выборных кампаний, в том числе по выборам депутатов Сахалинской областной думы седьмого созыва. Выборы депутатов в регионе проходят по смешанной системе: из 28 депутатов 14 будут избраны по партийным спискам, остальные 14 — по одномандатным округам.