«Яблоко» потребовало отставки главы Мосгоризбиркома из-за низкой явки

Партия «Яблоко» требует отставки председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова за сознательное снижение явки на выборах в Москве, об этом заявили в пресс-службе партии.

«Политическую ответственность за сознательное снижение явки несет мэр Москвы Сергей Собянин, а организационную — председатель МГИК Валентин Горбунов. Он должен уйти в отставку», — сказал заместитель председателя партии Николай Рыбаков, сообщает пресс-служба партии.

«Первый раз за всю историю избирательной кампании в Москве избиратели не получили никакой официальной информации о выборах. ЦИК озаботился этим за несколько дней до выборов, но было слишком поздно», — добавил он.

Ранее Горбунов объяснил низкую информированность москвичей о выборах недостаточным количеством СМС-оповещений, отправленных накануне.

По словам Горбунова, всего было отправлено более 2,5 млн СМС-оповещений, тогда как «москвичей более 11 млн». «Телефоны могут быть оформлены не на себя, на детей. Мне трудно сейчас говорить. После выборов будем разбираться», — пояснил Горбунов.

До этого глава ЦИК Элла Памфилова заявила о провале информационной кампании при оповещении москвичей о выборах. О том же сказали член экспертной группы ЦИК Аркадий Любарев и политтехнолог Вячеслав Смирнов. Руководитель проекта «Открытые выборы» Тимур Валеев в разговоре с РБК предположил, что это было сделано действующей властью для того, чтобы помочь победить своим кандидатам за счет «рекордно низкой явки в пять процентов».



В середине июля о «сушке явки» — то есть минимальном информировании москвичей — на муниципальных выборах говорили опрошенные РБК эксперты и кандидаты на выборах.