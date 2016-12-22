Мосгоризбирком объяснил проблему с СМС-оповещениями о выборах

Глава Мосизбиркома Валентин Горбунов объяснил провал информационной кампании перед муниципальными выборами в Москве тем, что всего было отправлено более 2,5 млн СМС-оповещений, когда как «москвичей более 11 млн». Об этом Горбунов заявил РБК.

«Телефоны могут быть оформлены не на себя, на детей. Мне трудно сейчас говорить. После выборов будем разбираться», — добавил Горбунов.



«Мне тоже Александр Николаевич [Клюкин] говорит, что и он не получил СМС. Я-то не получила, потому что я теперь уже не москвичка, уехала от вас», — заявила, комментируя вопрос РБК, глава ЦИК Элла Памфилова.

Ранее Памфилова обвинила Мосизбирком в провале информационной кампании при оповещении москвичей. «Осталось несколько дней, максимально исправляйте ситуацию, чтобы вся ваша огромная работа была не перечеркнута», — заявила 6 сентября Памфилова.

Кроме того, член экспертной группы при ЦИК Аркадий Любарев и политтехнолог Вячеслав Смирнов жаловались на «засушенность» предвыборной кампании (снижение интереса к выборам) и ее плохое информационное освещение. Как сообщал РБК руководитель «Открытых выборов» (проект Михаила Ходорковского) Тимур Валеев, это было сделано для того, чтобы помочь победить кандидатам от партии власти за счет «рекордно низкой явки в пять процентов».