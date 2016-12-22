Саакашвили направился к границе с Украиной вместо автобуса на поезде

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, недавно лишенный украинского гражданства, направляется на КПП «Краковец», чтобы пересечь границу с Украиной. Госпогранслужба уже заявила, что не пустит политика в страну

Михаил Саакашвили (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили направился к границе с Украиной на поезде, передает «Украинская правда».

По информации издания, политик решил пересесть с автобуса, на котором он ехал вместе с семьей, своими сторонниками и журналистами, на поезд «Перемышль — Киев» из-за возможных провокаций.

«На КПП Краковец — мои сторонники и «титушки», возможны провокации. Мы посоветовались и решили, что поедем на «Интерсити», — заявил Саакашвили.

Позднее стало известно, что отправление поезда, в котором находится Саакашвили, задерживается до момента, пока политик не покинет поезд, об этом изданию сообщил народный депутат Юрий Деревянко, который находится рядом с Саакашвили. По словам украинского парламентария, такое распоряжение администрации поезда поступило от руководства «Украинские железные дороги».

Ранее представители Госпогранслужбы Украины заявили, что в случае попытки Саакашвили пересечь границу политик будет отправлен обратно, об этом заявил первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк, передает «24 канал».

«Мы изымаем паспорта, оформляем документы и возвращаем господина Саакашвили на территорию государства, из которого он прибыл», — заявил Серватюк.

По его словам, Саакашвили имеет несколько украинских паспортов: внутренний и два иностранных.

«Согласно решению уполномоченного государственного органа, эти паспорта недействительны. И у Государственной пограничной службы Украины есть поручение изъять эти паспорта», — заявил замглавы Госпогранслужбы Украины.

Сам Михаил Саакашвили, который со стороны Польши направляется на Украину, заявлял, что не имеет плана «Б» на тот случай, если его не пустят в страну, об этом сообщило interfax.com.ua/news/general/447298.html агентство «Интерфакс-Украина».

«Я не собираюсь устраивать никакие Майданы, я собираюсь просто въехать в Украину. Хотя мне очень приятно, что сотни человек собрались сегодня не в центре города, а практически в поле, чтобы защитить не столько меня, сколько свои права», — заявил бывший глава Одесской области.

По информации издания, несколько народных депутатов и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко прибыли в Польшу, чтобы поддержать Михаила Саакашвили, который до этого заявил о своем намерении вернуться на Украину.

О том, что Саакашвили планирует пересекать границу с Украиной через контрольно-пропускной пункт «Краковец», сообщал грузинский телеканал «Рустави-2». По этим данным, политик планирует вернуться на Украину вместе со своим младшим сыном, с которым до этого он прибыл в Польшу.

Ранее СМИ сообщили о том, что 7 сентября Саакашвили находился в Женеве, где встречался с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, об этом писало издание «Украинская правда» со ссылкой на источник. По его словам, после встречи Саакашвили планировал отправиться на Украину.