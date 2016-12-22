Саакашвили направился к границе с Украиной вместо автобуса на поезде

Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили направился к границе с Украиной на поезде, передает «Украинская правда».
По информации издания, политик решил пересесть с автобуса, на котором он ехал вместе с семьей, своими сторонниками и журналистами, на поезд «Перемышль — Киев» из-за возможных провокаций.
«На КПП Краковец — мои сторонники и «титушки», возможны провокации. Мы посоветовались и решили, что поедем на «Интерсити», — заявил Саакашвили.
Позднее стало известно, что отправление поезда, в котором находится Саакашвили, задерживается до момента, пока политик не покинет поезд, об этом изданию сообщил народный депутат Юрий Деревянко, который находится рядом с Саакашвили. По словам украинского парламентария, такое распоряжение администрации поезда поступило от руководства «Украинские железные дороги».
Ранее представители Госпогранслужбы Украины заявили, что в случае попытки Саакашвили пересечь границу политик будет отправлен обратно, об этом заявил первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк, передает «24 канал».
«Мы изымаем паспорта, оформляем документы и возвращаем господина Саакашвили на территорию государства, из которого он прибыл», — заявил Серватюк.
По его словам, Саакашвили имеет несколько украинских паспортов: внутренний и два иностранных.
«Согласно решению уполномоченного государственного органа, эти паспорта недействительны. И у Государственной пограничной службы Украины есть поручение изъять эти паспорта», — заявил замглавы Госпогранслужбы Украины.
Сам Михаил Саакашвили, который со стороны Польши направляется на Украину, заявлял, что не имеет плана «Б» на тот случай, если его не пустят в страну, об этом сообщило interfax.com.ua/news/general/447298.html агентство «Интерфакс-Украина».
«Я не собираюсь устраивать никакие Майданы, я собираюсь просто въехать в Украину. Хотя мне очень приятно, что сотни человек собрались сегодня не в центре города, а практически в поле, чтобы защитить не столько меня, сколько свои права», — заявил бывший глава Одесской области.
По информации издания, несколько народных депутатов и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко прибыли в Польшу, чтобы поддержать Михаила Саакашвили, который до этого заявил о своем намерении вернуться на Украину.
О том, что Саакашвили планирует пересекать границу с Украиной через контрольно-пропускной пункт «Краковец», сообщал грузинский телеканал «Рустави-2». По этим данным, политик планирует вернуться на Украину вместе со своим младшим сыном, с которым до этого он прибыл в Польшу.
Ранее СМИ сообщили о том, что 7 сентября Саакашвили находился в Женеве, где встречался с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, об этом писало издание «Украинская правда» со ссылкой на источник. По его словам, после встречи Саакашвили планировал отправиться на Украину.В конце июля Саакашвили был лишен украинского гражданства — соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко. По официальной версии, такое решение было связано с тем, что Саакашвили предоставил ложные данные при получении украинского паспорта. После того как бывший губернатор покинул страну, он заявил о своем намерении вернуться обратно 10 сентября.