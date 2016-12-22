В Саратове начали проверку после драки членов избирательной комиссии

Избирательная комиссия Саратовской области проводит проверку после того, как на избирательном участке № 87 подрались члены избиркома. Об этом сообщает пресс-секретарь избирательной комиссии области Татьяна Комольцева, передает ТАСС.



По ее словам, один из членов комиссии потребовал дать ему данные, выходившие за рамки его полномочий. После того, как ему отказали предоставлять информацию, он устроил драку, рассказала Комольцева. Она уточнила, что на месте инцидента работают сотрудники избиркома и полиции, которые разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Как сообщает агентство Free-News-Volga со ссылкой на председателя саратовского избиркома Павла Точилкина, драка не повлияла на ход голосования. Он отметил, что член избиркома, устроивший потасовку, требовал, в том числе паспортные данные избирателей. «На замечания, которые высказывал председатель участковой избирательной комисси, он [член комиссии ]реагировал своеобразно, дошло до телесных стычек», — заметил Точилкин.

Председатель саратовского избиркома добавил, что если будет доказано нарушение, то члена комиссии могут привлечь к административной ответственности, передает его слова агентство «Версия. Саратов». Точилкин отметил, что пока устроивший драку член комиссии находится на своем избирательном участке.