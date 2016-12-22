Вдова родного племянника Николая II подала иск против киностудии Учителя

Вдова родного племянника Николая II Ольга Куликовская-Романова подала иск о защите чести и достоинства к творческо-производственному объединению «Рок», худруком которого является режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель и которое занималось производством киноленты. Об этом сообщает Октябрьский суд Санкт-Петербурга, куда был подан иск, передает «Интерфакс».

«Исковое заявление поступило в суд 21 августа и было передано для изучения судье», — рассказал собеседник агентства. Пока суд не принял никакого решения по данному иску.

По данным «Фонтанки», иск был подан депутатом Государственной думы Натальей Поклонской от имени Куликовской-Романовой, которая является гражданкой Канады. В пятницу, 8 сентября, Поклонская на своей станице в Facebook написала, что Учитель является «ответчиком по иску о защите чести и достоинства Святой Царской Семьи». В своем посте Поклонская заявила, что она сама — истец «по доверенности от полномочного лица».

В свою очередь режиссер «Матильды» в интервью «Интерфаксу» заявил, что об иске от имени царской семьи ничего не слышал. «Она очень много исков подавала. Кто представляет царскую семью — это тоже надо проверять», — заявлял Учитель.

Конфликт вокруг фильма «Матильда» Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение. О чем кино История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской. Протесты Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натал​ья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили. Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь». Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.

Министерство культуры выдало прокатное удостоверение фильму «Матильда» 10 августа. Премьера фильма состоится в Петербурге 26 октября. Против выхода ленты в широкий прокат выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Как он заявлял, фильм является «преднамеренным издевательством» над чувствами верующих, а также «оскверняет святыни и многовековую историю народов России».