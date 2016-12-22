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В Брянской области возбудили дело после гибели семьи при пожаре
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В Брянской области возбудили дело после гибели семьи при пожаре
Общество, 12:20
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В Брянской области возбудили дело после гибели семьи при пожаре

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели семьи из трех человек в результате пожара в Брянской области. Об этом сообщается на сайте местного управления СК. Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти трех человек по неосторожности).

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в воскресенье, 10 сентября, в городе Дятьково. Во время тушения пожара в жилом доме были найдены тела восьмилетнего мальчика и его родителей.

На сайте управления МЧС по Брянской области сообщается, что возгорание в доме произошло  в ночь с 9 на 10 сентября. В ведомстве отметили, что горел кирпичный дом с шиферной кровлей.

Теги: Брянская область , происшествие , Пожар
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