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МВД проверит информацию о подкупах избирателей в Южно-Сахалинске
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МВД проверит информацию о подкупах избирателей в Южно-Сахалинске
Политика, 11:54
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МВД проверит информацию о подкупах избирателей в Южно-Сахалинске

Избирательная комиссия Сахалинской области направила в МВД данные о возможном подкупе избирателей в одном из районов Южно-Сахалинска. Об этом сообщает пресс-служба областного избиркома, передает ТАСС.

Как отмечается в сообщении, избирком получил информацию о подкупе избирателей в планировочном районе Луговое Южно-Сахалинска от местного портала Sakh.com. Решение о передаче данных в МВД было принято во время оперативного заседания комиссии.

В воскресенье, 10 сентября, Sakh.com написал, что в Луговом было зафиксировано два случая подкупа. По данным издания, «некие люди» подходят к местным жителями и предлагают проголосовать за определенного кандидата от определенной партии. Портал утверждает, что располагает видеороликом, на котором «нетрезвый мужчина» рассказывает, что ему предлагали проголосовать за определенного кандидата за 500 руб. Издание отмечает, что все видео- и аудиозаписи были переданы в избирательную комиссию.

По данным Sakh.com, данные о подкупе избирателей также поступили из села Дальнее и города Новоалександровска. В сообщении отмечается, что случаи подкупа в Луговом «приобретают массовый характер», а свидетелей начала опрашивать полиция.

Как рассказал порталу председатель областного избиркома Виктория Черкасова, личности тех, кто занимался подкупом, были установлены и уже даны ориентировки на их розыск.

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В воскресенье, 10 сентября, проходит единый день голосования. Ассоциация «Гражданский контроль» заявила, что получила около 30 обращений о случаях незаконной агитации на избирательных участках в Сибири и на Дальнем Востоке, передает «Интерфакс». Как заявили в ассоциации, сообщения поступали в том числе из Приморья и Иркутской области, заявил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. По его словам, «Гражданский контроль» планирует обратиться в правоохранительные органы и региональные избирательные комиссии с жалобой о нарушениях.

Теги: Выборы , Единый день голосования , Сахалинская область
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