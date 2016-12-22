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Семьи жертв 11 сентября обвинили Эр-Рияд в финансировании репетиции атаки
Политика, 10:39
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Семьи жертв 11 сентября обвинили Эр-Рияд в финансировании репетиции атаки

В США семьи 1,4 тыс. погибших в теракте 11 сентября 2001 года подали в суд Манхэттена иск, в котором они обвиняют посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне в финансировании репетиции захвата двух самолетов. Об этом сообщает газета The New York Post.

Как указано в иске, в 1999 году саудовское посольство заплатило двум гражданам Саудовской Аравии, которые приехали в США в качестве студентов. Они летели на самолете из города Финикса штата Аризоны в Вашингтон.

Ссылаясь на документы ФБР, в иске утверждается, что пробный полет совершили саудовские студенты Мохаммед аль-Кудхаин и Хамдан аль-Шалави, которые были членами «сети агентов Саудовской Аравии», работавшими в США и принимавшими участие в «террористическом заговоре». В ноябре 1999 года они пытались несколько раз войти в кабину пилотов пассажирского самолета компании America West, чтобы проверить систему безопасности перед угонами.

По данным ФБР, аль-Кудхаин и аль-Шалави, когда сели в самолет в Финиксе, стали задавать технические вопросы стюардессам о полетах, что показалась членам экипажа подозрительным. Как отмечается в документах, когда борт взлетел, аль-Кудхаин спросил, где туалет. Один из членов экипажа указал на хвост борта. «Несмотря на указание, аль-Кудхаин пошел в нос самолета и попытался два раза войти в кабину», — отметили в ФБР.

Как указано в документах, саудовские пассажиры потом стали вести себя агрессивно, и пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку в Огайо. На земле полиция задержала граждан из Саудовской Аравии, а затем они были допрошены ФБР, но после отпущены. По данным американского бюро, полет был оплачен за счет саудовского посольства.

По словам истцов, аль-Кудхаин и аль-Шалави также проходили тренировки в лагерях террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена на территории России) в Афганистане, вместе с террористами, которые угнали самолеты для совершения теракта. В штате Аризона оба студента регулярно контактировали с одним из будущих угонщиков, говорится в иске. Кроме того, один из них хотел въехать в США за месяц до теракта, чтобы принять участие в атаке, но его не пустили, потому что он был занесен в список потенциальных террористов.

По словам адвокатов членов семей погибших, иск также содержит доказательства того, что источники из Саудовской Аравии оказывали финансовую и оперативную поддержку во время планирования теракта. Как отметили защитники, саудовское правительство может быть причастно к планированию атаки на раннем этапе, в том числе оно могло помочь проанализировать степень защиты кабины пилота.

«Мы давно заявляли, что между «Аль-Каидой» и религиозными лидерами саудовского правительства есть давние и тесные отношения», — заявил один из адвокатов истцов.

11 сентября 2001 года 19 террористов из «Аль-Каиды» захватили в США четыре пассажирских самолета. Два из них врезались в небоскребы Всемирного торгового центра, третий упал на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет был на пути в американскую столицу, но разбился вдали от населенных пунктов около города Шанксвилла в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2, 9 тыс. человек.

Теги: США , Саудовская Аравия , теракты 11 сентября
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