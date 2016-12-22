СМИ сообщили об экстренной посадке самолета с 72 пассажирами в Саратове
Общество, 08:51
0
СМИ сообщили об экстренной посадке самолета с 72 пассажирами в Саратове
Пассажирский самолет Ан-148 с 72 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в аэропорту Саратова после срабатывания аварийного датчика. Об этом сообщает источник в экстренных службах региона, передает «РИА Новости».
По словам собеседника агентства, самолет летел из города Киров в Симферополь, когда во время полета сработал датчик отказа двигателя. Источник отметил, что пассажиров доставят в Симферополь другим бортом.
Обстоятельства произошедшего выясняются.