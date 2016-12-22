СМИ сообщили об экстренной посадке самолета с 72 пассажирами в Саратове

СМИ узнали об введении Китаем ограничений по банковским операциям в КНДР

Пограничники КНДР задержали российскую яхту

У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 4,4

Берлин предложил провести переговоры с Пхеньяном по «иранской» модели

Синоптики пообещали в Москве в воскресенье 22 градуса тепла

Ким Чен Ын отметил банкетом успешные испытания водородной боеголовки

Трамп благословил всех перед встречей с ураганом «Ирма»

По факту ДТП с самосвалом под Екатеринбургом возбудили уголовное дело

СМИ рассказали о последствиях удара урагана «Ирма» по Гаване

Новость о проекте NASA и супервулканах взбудоражила СМИ с лагом в 22 дня

Меркель обвинили в злоупотреблении служебным положением

СМИ сообщили о возможной причастности Ирана к ядерной программе КНДР

Трамп провел совещание по подготовке к урагану «Ирма»

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 6 км

МЧС предложило помощь пострадавшим от урагана «Ирма» Кубе и Франции

Один из крупнейших ретейлеров в США снял с продажи программы Касперского

Остановка двух АЭС из-за урагана «Ирма» обесточит 9 млн человек в США

Трамп и Эрдоган договорились о личной встрече

Москва отпраздновала День города. Фоторепортаж

Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 65 человек

Генштаб Украины вдвое увеличил оценку российского присутствия в Донбассе

При столкновении двух автомобилей в Крыму погибли четыре человека

Социологи заявили о лидерстве партии Меркель за две недели до выборов

Празднование дня города в Москве посетили 6,5 млн человек

В регионах России начался Единый день голосования

В Киеве увидели отказ России от «хамства» и «злобы» при спорах в ООН

Губернатор Флориды призвал жителей штата к эвакуации из-за урагана «Ирма»

Олега Сенцова этапировали в СИЗО Иркутска

Советский фильм получил приз на кинофестивале в Венеции