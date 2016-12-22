Пограничники КНДР задержали российскую яхту

Северокорейское пограничное судно задержало российскую яхту «Надежда». Об этом сообщает пресс-секретарь яхт-клуба «Семь футов» Яна Коноплицкая, передает ТАСС.



По ее словам, российское судно шло из Владивостока на международную регату. После задержание российское судно направилась в сторону берегов КНДР в сопровождении северокорейских пограничников, рассказала Коноплицкая. По словам представителя спасательного-координационного центра, яхта сигнал бедствия не подавала, и ее экипаж «жив и здоров», передает «Интерафакс».

Как сообщается на сайте яхт-клуба «Семь футов», «Надежда» — моторная яхта, которая относится к типу круизный катер. В состав его экипажа входят два человека.

Представительство МИД России во Владивостоке позже сообщило, что российская яхта была отпущена пограничными службами КНДР, передает «Интерфакс». По словам собеседника агентства, судно продолжило движения по маршруту. О причинах задержания яхты не сообщается. Как отмечает ТАСС со ссылкой на российское представительство, яхта направляется на международные соревнования в Южную Корею.

В середине июня российское Генконсульство сообщало, что пограничная служба КНДР задержала «по недоразумению» российскую яхту Katalexa, которая направлялась из Тайваня во Владивосток. Как отмечали в дипломатическом ведомстве, северокорейские рыбаки проявили «чрезмерную бдительность». Они подумали, что яхта нарушила морскую границу КНДР и сообщили об этом местным пограничникам. После выяснения всех обстоятельств российское судно было отпущено.