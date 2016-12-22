СМИ узнали об введении Китаем ограничений по банковским операциям в КНДР

Китайские государственные банки начали приостанавливать операции по счетам своих северокорейских клиентов. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, филиалы по меньшей мере трех крупных финансовых организаций — Банка Китая, Китайского строительного банка и Сельскохозяйственного банка Китая — в северо-восточном пограничном городе Яньцзи в провинции Цзилинь, также запретили открывать счета северокорейским гражданам.

Уже открытые счета банки не замораживают: с них можно снимать наличные средства, но, при этом, зачисления и переводы осуществить нельзя.

Ограничения по банковским операциям уже начали действовать в провинции Ляолин — в граничащем с Северной Кореей регионе, который ведет наиболее активную торговлю с этой страной.

По словам одного из сотрудников китайского банка, такие меры связаны с международным давлением на КНДР из-за ее ядерной программы. Издание подчеркивает, что введенные меры свидетельствуют о том, что Китай начал серьезнее относиться к пресечению ядерных амбиций соседнего государства.

Такие меры в отношении КНДР, поясняет издание, направлены на то, чтобы помочь крупным китайским банкам избежать санкций США и других стран, осуждающих политику Пхеньяна.

В начале сентября власти КНДР сообщили об успешном испытании водородной бомбы. За несколько часов до официального объявления сейсмологи разных стран мира зафиксировали подземные толчки магнитудой более 6. Международное сообщество осудило действия Пхеньяна, призвало к новым санкциям, а президент США Дональд Трамп заявил, что будет готов применить ядерное оружие против Северной Кореи в случае возникновения угрозы безопасности.​