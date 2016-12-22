Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,80 57,47 EUR Нал. 69,53 68,95 USD Бирж. 57,37 +0,47 EUR Бирж. 69,03 +0,61 USD ЦБ. 57,00 -0,14 EUR ЦБ. 68,69 +0,45 EUR/USD 1,20 +0,00 ММВБ 2032,75 +1,12% РТС 1119,61 +0,80% Brent 53,75 -1,38% DJIA 21797,79 +0,06% Nasdaq 6360,19 -0,59% FTSE 7377,60 -0,26%
У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 4,4
Лента новостей
Пограничники КНДР задержали российскую яхту 08:43, Общество У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 4,4 08:16, Общество Берлин предложил провести переговоры с Пхеньяном по «иранской» модели 07:32, Политика Синоптики пообещали в Москве в воскресенье 22 градуса тепла 07:09, Общество Ким Чен Ын отметил банкетом успешные испытания водородной боеголовки 06:45, Политика Трамп благословил всех перед встречей с ураганом «Ирма» 06:25, Политика По факту ДТП с самосвалом под Екатеринбургом возбудили уголовное дело 06:21, Общество СМИ рассказали о последствиях удара урагана «Ирма» по Гаване 05:42, Общество Новость о проекте NASA и супервулканах взбудоражила СМИ с лагом в 22 дня 05:30, Технологии и медиа Меркель обвинили в злоупотреблении служебным положением 04:53, Политика СМИ сообщили о возможной причастности Ирана к ядерной программе КНДР 04:41, Политика Трамп провел совещание по подготовке к урагану «Ирма» 04:05, Общество Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 6 км 03:41, Общество МЧС предложило помощь пострадавшим от урагана «Ирма» Кубе и Франции 03:10, Общество Один из крупнейших ретейлеров в США снял с продажи программы Касперского 03:04, Бизнес Остановка двух АЭС из-за урагана «Ирма» обесточит 9 млн человек в США 02:41, Общество Трамп и Эрдоган договорились о личной встрече 02:22, Политика Москва отпраздновала День города. Фоторепортаж 01:51, Фотогалерея  Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 65 человек 01:44, Общество Генштаб Украины вдвое увеличил оценку российского присутствия в Донбассе 01:22, Политика При столкновении двух автомобилей в Крыму погибли четыре человека 01:00, Общество Социологи заявили о лидерстве партии Меркель за две недели до выборов 00:37, Политика Празднование дня города в Москве посетили 6,5 млн человек 00:26, Общество В регионах России начался Единый день голосования 00:16, Политика В Киеве увидели отказ России от «хамства» и «злобы» при спорах в ООН 09 сен, 23:59, Политика Губернатор Флориды призвал жителей штата к эвакуации из-за урагана «Ирма» 09 сен, 23:48, Общество Олега Сенцова этапировали в СИЗО Иркутска 09 сен, 23:11, Политика Советский фильм получил приз на кинофестивале в Венеции 09 сен, 22:55, Общество
У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 4,4
Общество, 08:16
0
У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 4,4

Около Мексики произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Как отмечается в сообщении, эпицентр подземных толчков находился у берегов мексиканского штата Оахака на юге страны на глубине 12 км. О жертвах, разрушениях и пострадавших не сообщается.

В пятницу, 8 сентября, в Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 8,2, которое президент страны Энрике Пенья Ньето назвал «мощнейшим за последние 100 лет». Его эпицентр находился в 88 км к юго-западу от города Пихихьяпан в штате Чьяпас на юго-востоке страны.В воскресенье, 10 сентября, в своем Twitter Ньето ​написал, что жертвами удара стихии стали 65 человек.

Сильнейшее за последние 100 лет землетрясение в Мексике. Фотогалерея Еще 10 фото
Фотогалерея

Теги: Мексика , землетрясение , стихийное бедствие
Главное
Трамп благословил всех перед встречей с ураганом «Ирма» Политика
Материалы по теме
Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 65 человек Общество
Президент Мексики объявил трехдневный траур в связи с землетрясением Общество
Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 58 Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку