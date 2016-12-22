У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 4,4

Около Мексики произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).



Как отмечается в сообщении, эпицентр подземных толчков находился у берегов мексиканского штата Оахака на юге страны на глубине 12 км. О жертвах, разрушениях и пострадавших не сообщается.

В пятницу, 8 сентября, в Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 8,2, которое президент страны Энрике Пенья Ньето назвал «мощнейшим за последние 100 лет». Его эпицентр находился в 88 км к юго-западу от города Пихихьяпан в штате Чьяпас на юго-востоке страны.В воскресенье, 10 сентября, в своем Twitter Ньето ​написал, что жертвами удара стихии стали 65 человек.