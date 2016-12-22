По факту ДТП с самосвалом под Екатеринбургом возбудили уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту аварии самосвала близ Екатерибурга, в результате которой погибли восемь человек, заявили в ГУ МВД по Свердловской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

​Как рассказали в ведомстве, дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). «Создана следственная бригада из наиболее подготовленных сотрудников специализированного отдела по расследованию ДТП», — пояснили в полиции.

Ранее сообщалось, что 9 сентября на дороге в Свердловской области самосвал перевернулся и придавил две машины «УАЗ». В результате погибли восемь и пострадали трое человек.​ Инцидент произошел на 24-м километре дороги «Полевской тракт». Самосвал перевернулся после того, как у него лопнуло и отлетело колесо. В одном из раздавленных автомобилей погибли все из находившихся там людей, во втором — трое.



