СМИ сообщили о возможной причастности Ирана к ядерной программе КНДР

Получение Северной Кореей ядерного оружия могло произойти при помощи Ирана. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник в МИД Великобритании.

Неназванное «высокопоставленное лицо» в британском МИДе рассказало газете о том, что в ведомстве сомневаются в способности Пхеньяна самостоятельно разработать ядерное оружие. Как сообщили изданию в ведомстве, Иран возглавляет список стран, подозреваемых в передаче КНДР соответствующих технологий. В список также входит и Россия. «Северокорейские ученые не лишены способностей, но очевидно, что они не действуют в «вакууме», — отметил собеседник The Telegraph в дипведомстве.

Иран подозревают в сотрудничестве с КНДР в вопросах ядерного оружия c тех пор, как Пхеньян официально заявил об успешном испытании ядерной бомбы в 2006 году. До этого КНДР осуществляла поставки в Иран ракетного и другого вооружения. Кроме того, КНДР, в свою очередь, также подозревалась в помощи Ирану в его ядерной программе.

В конце августа о возможной передаче украинских ракетных технологий сообщила The New York Times. Как пишет газета, в Северную Корею могли попасть ракетные двигатели, производящиеся на украинском производственном объединении «Южмаш». Власти Украины поспешили откреститься от связей с КНДР. В то же время, власти страны подтвердили попытки северокорейских спецслужб получить подобные технологии в 2012 году.

КНДР 3 сентября провела успешные испытания водородной бомбы. Термоядерный взрыв спровоцировал подземные толчки магнитудой более 6, зафиксированные сейсмологами США, России, Японии и Китая. Китай осудил испытания водородной бомбы. Президент США пригрозил использовать ядерное оружие против КНДР. Американцы подготовили проект новых санкций против Пхеньяна и пригрозили «экономически удушить» КНДР.